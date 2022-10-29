السلطات الألمانية تتحقق من مركز مزعوم للشرطة الصينية في فرانكفورت

تتحقق السلطات الألمانية في ولاية هيسن مما إذا كان هناك مكتب تابع للحكومة الصينية يستخدم كمركز للشرطة في مدينة فرانكفورت.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية المحلية بمدينة فيسبادن، اليوم السبت: "تتطلع سلطات ولاية هيسن لمعرفة ما إذا كان مثل هذا المكتب الخدمي أو مركز الشرطة الصيني موجود في فرانكفورت من الأساس"، موضحا أن المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في الولاية والمكتب الإقليمية لهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) تشارك في هذا الفحص.

ولم يستطع المتحدث أن يوضح ما إذا كان هناك دليل ملموس على وجود "مكتب خدمات" صيني يُستخدم بمثابة مركزا للشرطة، وقال: "هذا الأمر قيد الفحص الدقيق. سلطات الأمن تعمل على استيضاح الأمر".

وكانت وسائل إعلام هولندية ذكرت يوم الأربعاء الماضي أن الصين أقامت مكاتب شرطة غير قانونية في أمستردام وروتردام. وجاء في التقارير أن هناك مكاتب شرطة مماثلة في عدة دول أخرى، حيث يمكن للمواطنين الصينين تجديد رخص القيادة الخاصة بهم، ولكن يُشتبه في أن هذه المكاتب تُستخدم أيضا في تمكين الشرطة الصينية من العمل في الخارج وجمع المعلومات.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية هيسن:"بالطبع علمنا بهذا الأمر".

ونشرت منظمة "سيفجارد دفيندرز" غير الحكومية المعنية بمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان في الصين خريطة للعديد من مراكز الشرطة الصينية في الخارج، تضمن أيضا مركزا في فرانكفورت.