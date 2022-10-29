نقابة الأطباء العراقية تعلق أعمالها جراء تعرضها لتهديدات

قررت نقابة أطباء العراق، اليوم السبت، تعليق أعمالها بمقرها العام جراء تعرضها إلى تهديدات عشائرية.

وقالت النقابة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة "شفق نيوز" الإخبارية العراقية، إنها "تتعرض وأعضاء مجلسها لليوم السادس على التوالي إلى سلسلة من التهديدات العشائرية، على خلفية اتخاذ المؤتمر العام للنقابة قرارا بإقالة النقيب السابق ورفضه ذلك القرار، ومحاولة التأثير على المجلس حتى يتراجع عن موقفه بتأييد قرار المؤتمر العام".

ولفت البيان إلى أن "مجلس نقابة الأطباء قرر تعليق أعماله ونشاطه وغلق أبواب المقر العام، ومنح الموظفين الذين سبق أن تعرضوا الى التهجم والإساءة إجازة مفتوحة، وأن ذلك سيستمر حتى تتمكن الأجهزة القضائية والأمنية من ضمان أمن أعضاء المجلس وسلامة المقر والعاملين فيه، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق تلك المجموعة ومن يقف خلفها".

وكان نقيب الأطباء العام جاسم العزاوي تعرض يوم الجمعة الماضية لمحاولة اغتيال على يد عدد من أعضاء النقابة بعدما حاصروه داخل مقر النقابة.