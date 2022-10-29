مصطفى بكري: الرئيس السيسي لا يتوقف عن متابعة المشروعات على أرض الواقع

قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا يتوقف عن المتابعات والجولات لتفقد المشروعات التي تنفذها الدولة على أرض الواقع، وذلك تعليقا على جولة الرئيس التفقدية بمدينة السيارات.



وأضاف خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي اطلع على الموقف التنفيذي والإنشائي للمدينة، مشيرا إلى أن المدينة تقع على مساحة ٥٧ فداناً على تقاطع محور محمد نجيب مع طريق المحاجر، وتسع ٤٠٠٠ سيارة.



وأوضح أن المدينة مزودة ببنية نظم ومعلومات متكاملة، وتضم في طياتها العديد من ساحات الانتظار، وشبكة طرق داخلية، و١٠ بوابات للدخول، إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى.



وأشار بكري، إلى أن الرئيس السيسي، يشهد اليوم إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات وذلك بمناسبة مرور ١٠٠ عام على تأسيس الاتحاد.