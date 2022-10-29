أعضاء بالعليا للوفد يطالبون بتعديل اللائحة وتفعيل اللجان النوعية

أباظة يقترح ضخ كوادر جديدة باللجان لتنشيطها.. وبدراوى: على التشكيل الجديد إعادة الحزب للتواصل مع الجماهير

أكد عدد من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، الذين فازوا خلال الانتخابات التى أجريت أمس الأول، بمقر الحزب، ضرورة تعديل لائحة الحزب وتفعيل لجان المحافظات للنهوض بالحزب خلال الفترة المقبلة.

وقال عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوى، إن أول اجتماع بين أعضاء الهيئة العليا الجديدة، سيشهد انتخاب هيئة المكتب والتى تتضمن نواب الرئيس والسكرتارية العامة والمساعدة وأمين الصندوق والأمين المساعد.

وأضاف بدراوى، لـ«الشروق»، أن الهيئة العليا الجديدة عليها مهمة كبيرة فى المرحلة المقبلة، ويجب أن تكون يدا واحدة من أجل العطاء للوطن والحزب والنهوض به، مردفا بأن مسئولية تشكيل الهيئة الجديد أن يعيد للحزب نشاطه ودوره الفعال مع الجماهير.

من ناحيته، طالب النائب هانى أباظة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بتغيير ثقافة التعامل داخل تشكيل الهيئة الجديد، وأن يكون الاختلاف هادئا حتى نتفق لتغيير مسار الحزب للأفضل.

وأكد أباظة، لـ«الشروق»، ضرورة إعادة صياغة لائحة الحزب من جديد، وترتيب البيت من الداخل من حيث تفعيل اللجان النوعية بمختلف قطاعاتها وضخ كوادر جديدة بها قادرة على تنشيطها، بالإضافة إلى إعادة بناء قواعد الحزب على مستوى الجمهورية وتفعيل لجان المحافظات، ثم تفعيل الأنشطة الخدمية لرجل الشارع.

وأوضح أنه لا يوجد حزب الآن يؤدى دوره بشكل صحيح سواء من الدور التوعوى أو الخدمى أو السياسى، حتى نشارك جميعا فى بناء الدولة، وعلى الدولة مساعدة الأحزاب ليكون هناك تكافؤ فرص وشفافية بين الجميع، مستدركا: «لكن يجب أن تتوافر الإرادة فى الحزب أولا وأنه يريد أن يقوم بدوره».

ومن جهته، قال النائب سليمان وهدان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، إن حضور الوفديين أثناء انتخابات الهيئة العليا دليل على أن الحياة السياسية والحزبية بخير، وأن هناك وعيا كبيرا منهم.

وأوضح وهدان، لـ«الشروق»، أن تجربة التصويت الإلكترونى التى جرت بانتخابات الهيئة تعد أول تجربة فى مصر، مشيرا إلى أن هذه التجربة ستدرس وخاصة بعد نجاحها، ومن الوارد أن تجرى بعد ذلك فى انتخابات النقابات والأحزاب وأيضا المجالس النيابية المقبلة، وذلك بعد أن تدرس بشكل جيد، وأن يكون هناك آلية للتأكيد من شبكة الإنترنت وحماية الأجهزة من الاختراق.