مزاعم تحرش جنسي بعاملات في غواصات البحرية الملكية البريطانية

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قال قائد البحرية الملكية البريطانية بن كي، إنه "منزعج للغاية" من مزاعم حول تعرض عاملات في الغواصات للتنمر والتحرش الجنسي، وأمر بإجراء تحقيق.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل"، مزاعم العاملة السابقة بالبحرية الملكية، صوفي بروك، بأنها واجهت "حملة مستمرة من التنمر الجنسي"، فضلا عن الاعتداءات الجسدية.

وقالت إن أفراد الطاقم الذكور على الغواصات يصبحون "كالنسور كلما جاءت أنثى جديدة"، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وزعمت بروك أن الرجال كانوا يحتفظون بـ"قائمة اغتصاب" تحدد بالترتيب الزميلات اللاتي ينبغي اغتصابهن حال وقوع حدث كارثي.

وتركت بروك (30 عاما) البحرية الملكية في وقت سابق من هذا العام، وحكم عليها لاحقا بالسجن مع وقف التنفيذ لإفشائها معلومات حساسة عبر البريد الإلكتروني حول حركة غواصتها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر آخر مجهول في البحرية قوله إن النساء يتعرضن باستمرار للمضايقة الجنسية على متن الغواصات.

وقال قائد البحرية الأدميرال، إن "هذه المزاعم بغيضة".

وأضاف: "لا مكان للاعتداء والتحرش الجنسيين في البحرية الملكية، ولن يتم التسامح معه".