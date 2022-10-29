 موسكو: مستعدون لتوريد 500 ألف طن حبوب مجانا إلى الدول الأكثر فقرا - بوابة الشروق
السبت 29 أكتوبر 2022 7:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يتحمل خسارة الزمالك كأس السوبر أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

موسكو: مستعدون لتوريد 500 ألف طن حبوب مجانا إلى الدول الأكثر فقرا

أ ش أ
نشر في: السبت 29 أكتوبر 2022 - 7:26 م | آخر تحديث: السبت 29 أكتوبر 2022 - 7:26 م

قال وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، اليوم السبت، إن بلاده مستعدة لتوريد ما يصل إلى 500 ألف طن من الحبوب إلى دول العالم الأكثر فقرا دون مقابل خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن باتروشيف قوله إنه "بالنظر إلى أن روسيا كانت دائما ولا تزال شريكا موثوقا به ومستعدة لتزويد العالم بالكمية اللازمة من المواد الغذائية، فإن بلدنا على استعداد لتقديم ما يصل إلى 500 ألف طن من الحبوب إلى أفقر الدول مجانا خلال الأشهر الأربعة المقبلة".

وتابع باتروشيف:"أنه بالعودة إلى نتائج صفقة الحبوب، تجدر الإشارة إلى أنه خلال فترة تزيد قليلا عن ثلاثة أشهر من عملها، تم شحن حوالي 500 ألف طن من الحبوب إلى دول فقيرة حقا وتكافح، وفقا لتقديراتنا".

وأشار الوزير إلى أن هذه الدول اشترت الحبوب من أوكرانيا على نفقتها الخاصة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك