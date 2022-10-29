البنك المركزي الصيني يتعهد بالحفاظ على سياسة نقدية عادية

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تعهد محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بالحفاظ على سياسة نقدية عادية على مدى المستقبل المنظور على خلفية تباطؤ الاقتصاد متأثرا بتكرار تفشي مرض كوفيد-19 وركود قطاع العقارات وتراجع الطلب الخارجي.

وقال المحافظ يي جانج أمس الجمعة، في تقرير للجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني: "الصين لديها الظروف للحفاظ على سياسة نقدية عادية والين مستقرا لأطول فترة زمنية ممكنة في المستقبل".

ووفقا للتقرير الذي أوردته صحيفة "إيكونوميك ديلي"، قال يي إن الصين سوف تعزز استقرار نمو الائتمان وتواصل خفض تكاليف الدين بالنسبة للمشاريع والأفراد للحفاظ على أسس الاقتصاد الكلي مستقرة.

وأضاف يي أن صناع السياسة سوف يزيدون أيضا مرونة سعر صرف اليوان وتقوية إدارة التوقعات والحفاظ على سعر صرف اليوان مستقرا بصفة عامة عند مستوى معقول ومتوازن، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كان قد تم استبعاد يي (64 عاما) من قائمة الأعضاء كاملي العضوية أو الذين يتم استبدالهم في اللجنة المركزية، التي تضم النخبة السياسية والمسؤولين الأبرز في البلاد، في مؤتمر الحزب الشيوعي الشهر الجاري.

وتشير هذه الخطوة إلى أن يي ربما لا يظل في الحكومة بعد استبعاده من اللجنة المركزية.