إخلاء مطار فيينا بسبب اشتباه في وجود متفجرات

أخلت السلطات الأمنية في النمسا، اليوم السبت، مطار فيينا بعد الاشتباه في وجود متفجرات في المطار.

وأكد المتحدث باسم مطار فيينا بيتر كليمان - في تصريحات له اليوم - أن الأمور عادت إلى طبيعتها بعد فحص حقائب مجهولة، حيث تبين أنها لملابس قديمة ولا توجد بها متفجرات.

وأضاف المتحدث أنه تم إخلاء مطار فيينا في غضون مهلة قصيرة بعد ظهر اليوم، بهدف التمشيط الأمني.

ومن جانبها، رصدت وسائل إعلام نمساوية تدفق الركاب القلقين على منطقة الخروج بالمطار حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، بينما قام ضباط الشرطة بتأمين وتفتيش كل أرجاء المطار.