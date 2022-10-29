مسؤول مغربي يعلن ارتفاع نسبة رفض طلبات زواج القاصرات

أعلن مسؤول مغربي، ارتفاع نسبة رفض الطلبات المقدمة لتزويج القاصرات في المغرب في العام 2021، مقارنة بالسنوات السابقة.

وخلال مشاركته الجمعة، في ندوة حول "المساواة والعدل في الأسرة المغربية"، قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك (رئيس النيابة العامة) إن رفض طلبات تزويج القاصرات برسم سنة 2021 بلغ نسبته 69,94 في المئة من مجموع الطلبات المقدمة".

وأضاف أن نسبة الرفض لم تتجاوز 36% سنة 2018، و58,4% سنة 2019، و65% عام 2020.

ويحدد القانون المغربي، السن القانوني للزواج في 18 سنة لكنه يسمح للقضاة بمنح إذن لتزويج من هم دون السن القانوني.

ولا يمكن زواج القاصر بالمغرب إلا بإذن من القاضي، لكن ذلك لم يمنع المحاكم من منح 13 ألف إذن لتزويج قاصرات في العام 2020، من أصل 20 ألف طلب، وفق أرقام رسمية مغربية.