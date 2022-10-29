النفط العراقية تعلن قرب تنفيذ برامج المسح للحقول الحدودية

أعلنت شركة الاستكشافات النفطية التابعة لوزارة النفط العراقية، اليوم السبت، الانتهاء من عمليات المسح الزلزالي لبرنامج الفاو، مؤكدة قرب تنفيذ برامج المسح للحقول الحدودية المشتركة مع دول الجوار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مدير الشركة، علي جاسم حمود قوله إن "شركة الاستكشافات النفطية يتوفر لديها حالياً أحدث التقنيات في مجال الاستكشاف، والمعالجة والتفاسير التي لا تختلف عما موجود في الدول المجاورة"، مبينا أن "الشركة أخذت على عاتقها مواكبة التطورات والتقنيات الحديثة في عملية الاستكشاف".

وأضاف أن "الشركة تملك قاعدة بيانات متكاملة، وإمكانيات بشرية وخبرات متراكمة، ما يجعلها محط إعجاب لدى كوادر وزارة النفط، وهي لا تقل خبرة عن الشركات الأجنبية"، لافتاً إلى أن "الشركة تصنف ضمن المستوى الأول على الشركات العربية، لما تمتلكه من إمكانيات ومعدات حديثة وكوادر، فضلا عن تراكم الخبرات".

وتابع أن "الشركة ستنفذ برامج المسح للحقول الحدودية المشتركة مع دول الجوار"، مبيناً أن "بداية عمليات التطوير هي عمليات المسح الزلزالي، وهنالك دعم وتنسيق متواصل من قيادة القطاع النفطي على إحالة تلك العقود وتنفيذ البرامج إلى شركة الاستكشافات النفطية".

ولفت إلى أنه "تم الانتهاء من عمليات المسح الزلزالي لبرنامج الفاو، وتم إنجازه وفق ما هو مخطط له، ويجرى العمل حالياً بواسطة 8 فرق تعمل في مختلف المحافظات العراقية"، مشيراً إلى "وجود فرقتين هما السابعة والثامنة تعملان في محافظة نينوى في حقل (قصب جوان) وحقل (ساسان) لإجراء عمليات المسح الزلزالي الثلاثي الأبعاد للحقول".