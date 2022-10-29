6000 رياضي يشاركون في دورة الألعاب السعودية

كشف وزير الرياضة السعودي رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن دورة الألعاب السعودية، هي فكرة خطط لها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ليمنح أكثر من 6000 رياضي فرصة المنافسة وإبراز المواهب واعتلاء منصات التتويج.

وقال الفيصل في كلمته خلال حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية: "استحقاق رياضي جديد وإن كان محليًا في صورته الأولى ولكنه امتدادًا لأحداث رياضية رفيعة المستوى، نفخر فيه ومن خلاله برعاية خادم الحرمين الشريفين لهذا الحدث رعاية تمنحنا الحافز وتدفعنا إلى العمل وتقودنا إلى الطموح الذي رسمه ولي العهد السعودي بفكره ورؤيته الملهمة ليقودنا إلى هذه المرحلة التاريخية في مسيرة رياضتنا المحلية بصبغتها العالمية".

وأضاف: "الألعاب السعودية الأولى فكرة خطط لها ولي العهد ليمنح أكثر من 6000 رياضي فرصة المنافسة والتنافس إبراز المواهب ومعانقة البطولة اعتلاء منصات التتويج".

وأكد الفيصل أن دورة الألعاب السعودية الأولى يشارك فيها لاعبون يمثلون أكثر من 200 ناد سعودي تحت مظلة 41 اتحادًا رياضيًا يتنافسون في 45 رياضة إلى جانب 5 رياضات خصصت لأبطال البارالمبية.

وأوضح وزير الرياضة أن الهدف من الدورة معايشة الألعاب السعودية بكل مضمونها وتفاصيلها وترتيباتها وجوائزها التي وضعت لتكون تكريمًا وتحفيزًا ودعمًا للنجوم والأبطال وقال: "اخترنا لأبطالنا هذا الكرنفال الرياضي ليعيشوا الأجواء وليصنعوا لوطنهم وأنفسهم تاريخًا يليق بما تقدمه قيادتنا من دعم وتوجيه واهتمام".

واختتم حديثه مخاطبًا اللاعبين: "هذه الدورة تتيح فرصة لإطلاق المواهب استمتعوا بالمنافسة وأصنعوا تميزكم وطوقوا أعناقكم بالذهب وقبلها بالعطاء وقيم التنافس وسمو الرياضة، اكتبوا تاريخكم".