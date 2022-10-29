مصرع شخص أسفل عجلات القطار فى بنها بالقليوبية

لقي طالب مصرعه أسفل عجلات القطار، بعدما صدمه أحد القطارات، أثناء تواجده رفقة أصدقائه على كوبري السكة الحديد بناحية قرية بطا دائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، وغير المخصص لعبور المشاة.



فيما جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بنها العام، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق، وأمرت بندب مفتش الصحة لمناظرة الجثة لمعرفة سبب الوفاة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز بنها، يفيد ورود بلاغ بمصرع طالب أسفل عجلات القطار بناحية قرية بطا التابعة لمركز بنها.



على الفور انتقلت قوة أمنية إلي مكان الحادث، وبالمعاينة والفحص، تبين من تحريات مباحث مركز بنها، أن الطالب المتوفي يدعى "محمد ر ح"، 16 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي الزراعي، من قرية كفر منصور التابعة لمركز طوخ.

وبالفح تبين أنه أثناء زيارته لأحد أصدقائه ببنها، قام هو وثلاثة آخرين من أصدقائه بالصعود لكوبري السكة الحديد "الغير مخصص لعبور المشاة" من ناحية قرية بطا مركز بنها، لالتقاط بعض الصور التذكارية، وتفاجئ هو وأصدقائه بقدوم القطار، وفر أصدقائه من أمام القطار إلا أنه لم يستطيع النجاة بنفسه، فصدمه القطار مما أدى لحدوث إصابته بإصابات متفرقة بالجسم التي أودت بحياته.



وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، إثر إصابته المشار إليها ونفى وجود شبهة جنائية في الوفاة.



تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.