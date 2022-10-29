أبو الغيط: نتطلع لأن تكون قمة الجزائر علامة فارقة في تنشيط العمل العربي المشترك

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن «الجامعة العربية؛ لتستمر في أداء رسالتها، بحاجة لدعم جميع الدول العربي، والإيفاء بالمساهمات بحسب الحصص المقررة للدول، والانخراط النشط في أعمالها في كل المجالات وأوجه النشاط التي تنظم تحت مظلتها».



وأضاف في كلمة خلال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية، مساء السبت، أن «تلك المنظمة الإقليمية، لديها من الإمكانيات والقدرات والخبرات البشرية، ما يمكنها من القيام بأدوار أوسع وأكثر تأثيرًا في العمل العربي المشترك، ومجالاته المختلفة».



وأشار إلى أن الجامعة تبقى معبرة عن مجموع إرادات الدول العربية وأعضائها، فضلًا عن أن قوتها وفعاليتها مستمدة من الإرادة الجماعية وحدها، معربًا عن تطلعه لأن تكون قمة الجزائر، علامة فارقة في تنشيط العمل العربي المشترك، وتجديد دمائه، وتعزيز فعالياته.



وانطلق، مساء اليوم السبت، اجتماع وزراء الخارجية العرب وزراء الخارجية العرب التحضيري لانعقاد القمة العربية، في دورتها الـ31 والتي تنطلق الثلاثاء المقبل وتستمر ليومين.



وقد حرص الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على استقبال الوفود العربية فور وصولها المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال في العاصمة الجزائرية.



وسيتم خلال جلسات الاجتماع في يومه الأول اعتماد مشروع جدول أعمال القمة، والنظر في مشروعات القرارات، في حين، تعقد جلسة تشاورية في اليوم الثاني، الذي من المرتقب أن ينتهي بنشاط ثقافي.