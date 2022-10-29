أنقرة: نتمنى أن تكون القمة العربية وسيلة لعلاقات جديدة مع تركيا

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أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلجيتش، عن تمنيه بأن تكون القمة العربية في الجزائر، وسيلة لمرحلة جديدة من العلاقات بين بلاده والدول الأعضاء في الجامعة.

جاء ذلك في رده على استفسار صحفي حول علاقات تركيا مع الدول الأعضاء في الجامعة العربية، قبيل القمة المرتقبة في 1 و2 نوفمبر المقبل، وفقا لوكالة الأناضول التركية للأنباء.

كما تمنى بيلجيتش النجاح للقمة في التوصل إلى نتائج حول المسألة الفلسطينية التي أسماها "قضيتنا المشتركة".

وأكد المتحدث التركي أن بلاده ترغب في تطوير علاقاتها مع الجامعة العربية والدول الأعضاء.

وقال: "نريد تطوير علاقاتنا مع الجامعة العربية والأشقاء من الدول الأعضاء في إطار الاحترام المتبادل، ونرغب في حل المسائل العالقة وتعميق تعاوننا أكثر".