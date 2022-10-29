مصر والبحرين تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

بحثت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية آمنة بنت أحمد الرميحي، اليوم السبت بالمنامة، مع السفير ياسر شعبان سفير مصر لدى البحرين، العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن "الرميحي" نوهت خلال اللقاء بما يوليه السفير المصري من جهود لتنمية العلاقات التي تجمع مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية.



ومن جانبه، أعرب السفير ياسر شعبان عن اعتزازه وتقديره للدور الحيوي المهم الذي تضطلع به مملكة البحرين لتنفيذ المشاريع التنموية، والتي من أبرزها مشروعات ومبادرات قطاع السكن الاجتماعي، مثمنًا جهود الوزارة في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين.