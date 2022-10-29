تقرير: أكثر من 120 مواطنا ألمانيا محتجزون في تركيا

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يخضع أكثر من 120 مواطنا من ألمانيا للاحتجاز في تركيا نتيجة إجراءت قضائية، حسبما ذكرت بوابة الأخبار الألمانية "تي أونلاين"، نقلا عن وزارة الخارجية في برلين.

وذكر التقرير أن إجمالي 66 ألمانيا قيد السجن لأسباب مختلفة، كما مُنع 57 آخرون من مغادرة البلاد. وبحسب القضاء التركي، فإن 39 ألمانيا متهمون بانتهاك تشريعات مكافحة الإرهاب.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية قولها فيما يتعلق بالأرقام: "لم نلحظ زيادة كبيرة في الآونة الأخيرة".

ومن بين المعتقلين 12 شخصا يواجهون الاتهام بارتكاب "جرائم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب".