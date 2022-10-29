الأمم المتحدة: شجرة واحدة تستطيع القيام بدور مكيفي هواء يعملان 24 ساعة

قال تقرير لمنظمة الأمم المتحدة عن طرق للتصدي لأزمة المناخ، إن هناك ضرورة لاستعادة الغابات الحضرية، لدورها في تبريد الهواء وتقليل موجات الحر، ففي يوم مشمس عادي، تقوم شجرة واحدة بعملية تبريد تعادل ما يقوم به مكيفان منزليان يعملان لمدة 24 ساعة.

وأضاف أنه على السواحل، توفر غابات المانغروف دفاعات طبيعية من هبوب العواصف عن طريق تقليل ارتفاع وقوة أمواج البحر، علاوة على ذلك فإن حماية غابات المانغروف أقل تكلفة ألف مرة لكل كيلومتر من بناء جدران البحر.

وفي المرتفعات العالية، تؤدي إعادة تخضير المنحدرات الجبلية إلى حماية المجتمعات من الانهيارات الأرضية والجلدية الناجمة عن تغير المناخ، فعلى سبيل المثال في جزيرة أنجوان في جزر القمر، أدت إزالة الغابات إلى تجفيف الأرض وتحويل الغابات إلى صحارى. ولكن الآن بدأ مشروع لزراعة 1.4 مليون شجرة على مدى 4 سنوات، بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من شأنه كبح تآكل التربة والاحتفاظ بالمياه والمغذيات بداخلها.

ووجد تقرير للبنك الدولي أن الاستثمارات في البنية التحتية المقاومة للمناخ في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط يمكن أن تنتج ما يقرب من 4.2 تريليون دولار من الفوائد الإجمالية، أي حوالي أربعة دولارات لكل دولار مستثمر.

وتشمل أدوات تشجيع الاستثمارات في البنية التحتية المقاومة للمناخ المعايير التنظيمية مثل قوانين البناء، وأطر التخطيط المكاني مثل خرائط الضعف، وحملات إعلامية قوية لضمان أن القطاع الخاص على دراية بمخاطر المناخ والتوقعات وأوجه عدم اليقين.

وسيكون الاستثمار في ري أكثر كفاءة أمراً بالغ الأهمية، حيث تمثل الزراعة 70 في المائة من جميع عمليات سحب المياه العذبة العالمية، وفي المراكز الحضرية يمكن توفير ما يقرب من 100 إلى 120 مليار متر مكعب من المياه على مستوى العالم بحلول عام 2030 عن طريق تقليل التسربات.

ويتم تشجيع الحكومات على تطوير خطط شاملة لإدارة المياه، تُعرف باسم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتي تأخذ في الاعتبار دورة المياه بأكملها: من المصدر إلى التوزيع والمعالجة وإعادة الاستخدام والعودة إلى البيئة.

وتظهر الأبحاث أن الاستثمارات في أنظمة حصاد مياه الأمطار يجب أن تكون مستدامة لجعلها متاحة على نطاق أوسع.

وبدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بدأت الحكومة في بناء نظام لتجميع مياه الأمطار يتضمن مزاريب على الأسطح وسلسلة من الخزانات الكبيرة لتخزين المياه، وسرعان ما بدأت الأمراض في الانخفاض، وعاد الأطفال إلى المدرسة.