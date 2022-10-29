قلق أممي إزاء سقوط وفيات في احتجاجات إيران

أعربت الأمم المتحدة يوم الجمعة، عن "قلقها المتزايد" إزاء تقارير عن الوفيات في الاحتجاجات المتواصلة في إيران.

وقال متحدث باسم المنظمة الدولية: "نحن ندين جميع الحوادث التي أسفرت عن وقوع وفيات أو إصابات خطيرة للمتظاهرين، ونؤكد مجددا على أنه ينبغي على قوات الأمن تجنب جميع أشكال الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين السلميين".

وأضاف المتحدث أنه يجب محاسبة المسؤولين عن ذلك، وحث الحكومة على احترام حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه يمكن ويجب السيطرة على الأزمة عبر الحوار.

واجتاحت الاضطرابات إيران عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما).

وكانت شرطة الأخلاق، ألقت القبض على أميني بناء على مزاعم بانتهاك قواعد الزي النسائي، وتوفيت الفتاة خلال حجزها من جانب الشرطة في 16 سبتمبر.

ومنذ وفاتها، تظاهر الآلاف في جميع أنحاء البلاد ضد أساليب الحكومة القمعية ونظام الحكم.