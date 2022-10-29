أزمة الطاقة تجبر فرنسا على إبقاء التوقيت الشتوي

أجبرت أزمة الطاقة التي يشهدها العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية، فرنسا على الإبقاء بالعمل بالتوقيت الشتوي، حيث من المقرر تغيير عقارب الساعة إلى الوراء لمدة ساعة منتصف ليل الأحد، وذلك رغم خطط سابقة لإلغاء العمل به.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية في نسختها الناطقة بالفرنسية، أن إجراء العمل بالتوقيت الشتوي، المتبع منذ السبعينيات في فرنسا من أجل توفير الطاقة، كان من المفترض إلغاؤه في عام 2020 إلا أنه تم تأجيل الخطوة؛ بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" آنذاك.

وأضافت: "هذا العام تم التراجع مجددا عن إلغاء العمل بالتوقيت الشتوي من أجل توفير الطاقة في ظل الأزمة التي تشهدها أوروبا على وقع الحرب الروسية الأوكرانية".

ووفقا للصحيفة، فإن تغيير الوقت ليس بالشيء الجديد، إذ يعود هذا التقليد إلى القرن الثامن عشر، لافتة إلى أن بنجامين فرانكلين هو صاحب فكرة تغيير الوقت، بحيث تتزامن الأنشطة مع مدة سطوع الشمس.

وأوضحت الصحيفة، أن تلك النظرية دخلت حيز التطبيق في بداية القرن العشرين، موضحة أنه في عام 1916، نفذت المملكة المتحدة وأيرلندا وألمانيا وفرنسا هذه الفكرة، بينما كانت أوروبا في قلب الحرب العالمية الأولى.

وتابعت أن الهدف بعد ذلك كان توفير استهلاك الفحم، عن طريق تقليل الإضاءة، وبعد الحرب العالمية الثانية، تم التخلي عن هذا الإجراء.

وأشارت الصحيفة إلى عودة ذلك التدبير في فرنسا في عام 1975، حيث حقق نجاحا كبيرا وكان ذلك في أعقاب أزمة النفط 1973-1974.

وأوضحت الإندبندنت، أنه في ذلك الوقت، تم إنتاج الكهرباء عن طريق محطات توليد الطاقة التي تعمل بالوقود الثقيل، لافتة إلى أن الانفجار في الأسعار دفع البلاد إلى استخدام الحيل لتوفير الطاقة، وكانت الطريقة هي تطبيق التوقيت الشتوي.

وأكدت الصحيفة، أن فرنسا ليست وحدها في تغيير التوقيت، موضحة أن الاتحاد الأوروبي برمته معني بهذه العملية، موضحة أنه منذ عام 1998، اختارت جميع دول الاتحاد الأوروبي تغيير التوقيت.

ووفقًا لآخر دراسة أجرتها وكالة البيئة وإدارة الطاقة الفرنسية، فإن تغيير التوقيت وفر حوالي 440 جيجاوات ساعة من الكهرباء في عام 2009، وهذا يمثل استهلاك الكهرباء السنوي لـ 800 ألف أسرة فرنسية.

وللتحقق من تأثيره وقبل كل شيء للاستعلام عن رغبة الأوروبيين في استمرار هذا النظام، أطلق الاتحاد الأوروبي استشارة عبر الإنترنت مع المواطنين في عام 2019، إذ شارك 4.6 مليون شخص بآرائهم حول تغيير الساعة.

وأعرب 84% منهم، عن رغبتهم في رؤية تغيير الوقت يختفي من أجل مواكبة التوقيت الصيفي على مدار السنة، وأقنع تصويت المواطنين الأوروبيين البرلمان الأوروبي بالموافقة على وقف تغيير التوقيت الشتوي، اعتبارًا من عام 2021.

ولكن الوباء غير جدول الأعمال الأوروبي، ولم تتمكن المفوضية الأوروبية من الاجتماع للتصويت على تنفيذها، ثم في عام 2022 أصبح لا يمكن إثارة الموضوع؛ بسبب أزمة الطاقة.

وفي المقابل، فقد تم انتقاد هذا التقليد في كثير من الأحيان في جميع البلدان الأوروبية، إذ يعتبر اكتساب الطاقة منخفضًا جدًا، إذا ما قورن بالعواقب الأخرى لتغيير الوقت، وفقاً للصحيفة.

وسردت الصحيفة الآثار السلبية الناجمة عن تغيير الوقت منها "اضطراب إيقاعنا البيولوجي، إذ يشير العديد من الخبراء والجمعيات الصحية إلى التأثير السلبي على الجسم، والتأخر المفروض على المزارعين والمربين للماشية يؤثر سلباً عليهم إذ يفضلون التكيف مع إيقاع الشمس لمحاصيلهم وحيواناتهم، وأن تغيير التوقيت يؤثر على قطاع النقل إذ يطيل فترات الظلام، ما يؤدي إلى خطورته على السلامة على الطرق.