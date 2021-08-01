وزراء خارجية أوروبيون سابقون: إسرائيل تمارس فصل عنصري ضد الفلسطينيين

- الإمارات تنشر نظام دفاع جوي إسرائيلي على أراضيها





وصف وزراء خارجية أوروبيون سابقون السياسات التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين بأنها "جريمة فصل عنصري".

وقال الوزراء السابقون في رسالة نشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية: "لا نرى بديلا سوى الاعتراف بأن السياسات والممارسات التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين ترتقي إلى جريمة فصل عنصري".

وانتقد الوزراء صمت المجتمع الدولي الذي "فشل في التحرك ضد الانتهاكات الخطيرة للمجتمع الدولي" فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقا لموقع "أمد للإعلام" الإخباري الفلسطيني.

وقالوا: "بينما يراقب العالم أحداث الرعب التي تتكشف في أوكرانيا، يهيمن الحديث عن الضرورة الملحة لحماية نظام عالمي قائم على القواعد.. في الوقت نفسه، يتم تذكيرنا كيف ظل المجتمع الدولي صامتا في كثير من الأحيان

وفشل في التحرك لمواجهة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة في سياقات أخرى".

وشدد الوزراء على أهمية "تطبيق المبادئ بشكل موحد ومتسق"، لافتين إلى أنه ينبغي تطبيق المعايير نفسها فيما يخص الالتزام بحماية السكان المدنيين الأوكرانيين والمطالبة بمحاسبة انتهاكات روسيا للقانون الدولي عالميا، وفيما يخص أيضا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ووقع الرسالة وزير الخارجية الدنماركي السابق موجن يكيتوفت، والفنلندي اركي تووميويا، والسلوفيني إيفو فاجل، والفرنسي هوبر فدرين، ووزيرة الدولة البريطانية للشؤون الخارجية سعيدة وارسي.

ميدانيا، أصيب شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات جنوبي الضفة الغربية، أمس الأول، في حين أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إطلاق نار على موقعين إسرائيليين شمالي الضفة.

كما أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس" في قطاع غزة، أمس، وفاة أحد عناصرها "متأثرا بجراحٍ أُصيب بها خلال عمله في نفق للمقاومة".

من جهة أخرى، نشرت الإمارات وحدات من منظومة دفاع جوي إسرائيلية قرب إحدى أهم قواعدها الجوية، في ظل تنامي التعاون العسكري والأمني والاقتصادي بين البلدين، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأوضح موقع "تكتيكال ريبورت" المهتمّ بتتبّع الشؤون العسكرية والأمنية، أن صور أقمار اصطناعية حديثة، أظهرت وجود بطاريات صواريخ دفاع جوي إسرائيلي قرب قاعدة الظفرة الجوية.

وذكر الموقع أن الإمارات نشرت نظام "باراك 8" الإسرائيلي المضاد للصواريخ الباليستية والجوّالة والطائرات بدون طيار (درون) المسلّحة.

وكان تقرير لوكالة "رويترز" أفاد بشراء الإمارات منظومة "سبايدر" الإسرائيلية المضادة للطائرات، كما ذكر أن أبو ظبي اشترت أيضًا نظامًا إسرائيليًا آخر، من دون أن يحدد طرازه.