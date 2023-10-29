نقلت مراسلة قناة «الجزيرة» هبة عكيلة، آخر التطورات من قطاع غزة المحاصر، لافتى إلى وقوع اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين في محيط مخيم عسكر بنابلس.

ولفتت في تصريحات للفضائية، صباح الأحد، إلى استمرار الغارات والاستهداف من طائرات الاحتلال لمنازل المواطنين، مشيرة إلى استهداف منزل ثانٍ في مدينة جباليا.

ونوهت أن «مخيم النصيرات وسط قطاع غزة تعرض لقصف عنيف من طائرات الاحتلال»، مصرحة باستهداف منزل بدير البلح هذا المساء، إضافة إلى استهداف منزل وسط مدينة خان يونس أسفر عن سقوط شهيد و28 إصابة.

وقالت إن المصادر الطبية الفلسطينية أفادت بوصول 26 شهيدًا إلى مستشفى ناصر؛ بينهم شهداء من غارات السبت، وآخرين انتشلوا من تحت ركام المباني.

وأشارت إلى «استهداف منزل في رفح، والحديث عن شهيدين وعدد من الإصابات»، منوهة أن «الغارات مستمرة في المناطق الحدودية خاصة الشمالية، لكنها تبدو أكثر حدة وعنفا في المناطق الشرقية وطول الحدود الشرقية».

وأضافت: «الاشتباكات قائمة ولم تقتصر على مناطق الشمال ومدينة غزة، هناك اشتباكات شديدة وأصوات إطلاق نار وقذائف المدفعية شرق مدينة خان يونس استمرت لساعات».