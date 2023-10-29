قال رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد اشتية، إن اجتماع الرئيس محمود عباس الطارئ مع القيادة الفلسطينية منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة؛ دعا إلى تشديد الجهود الدبلوماسية والدولية؛ من أجل وقف العدوان.

وأكد خلال تصريحات لـ «العربية» مساء السبت، أن علاقة السلطة الفلسطينية بقطاع غزة والقدس والضفة الغربية؛ لم تبدأ منذ الاعتداءات التالية ليوم السابع من أكتوبر، قائلا: «نحن متواصلون ومسئولون عن قطاع غزة منذ 30 عاما، أقمنا شبكات المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية، واستمرينا في ذلك بعد الانشقاق والانقسام».

وأشار إلى نجاح الحكومة الفلسطينية في توصيل النقطة الثانية للمياه بسعة 28 ألف متر مكعب في منطقة شرق خان يونس والمنطقة الوسطى بقطاع غزة اليوم، مؤكدا أن القيادة تبذل قصارى جهودها الدولية؛ من أجل وقف العدوان والاستيطان.

وأضاف أن الجهود الفلسطينية تعول بشكل رئيسي على دور مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلا عن التنسيق مع الدول العربية الشقيقة بهذا الصدد، موضحا أن عدوان جيش الاحتلال على الشعب الفلسطيني؛ لم يقتصر على غزة وحسب بل الضفة الغربية أيضا.

ونوه إلى سقوط أكثر من 110 شهيدا بالضفة الغربية برصاص المستوطنين اليهود وجيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر، لافتا إلى تركيز القيادة جهودها خلال التوقيت الراهن على ضرورة وقف العدوان وإيصال المساعدات إلى سكان القطاع.

وأشار إلى تواصل السلطة الفلسطينية مع مصر بشكل يومي؛ من أجل التنسيق بشأن المساعدات الإنسانية إلى القطاع، منوها إلى محاولة الحكومة إيصال خدمات شبكة الإنترنت إلى القطاع بعد قطعها من قبل جيش الاحتلال مساء ليلة الجمعة.