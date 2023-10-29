قال محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، إن الفوز ضد نادي الزمالك منح اللاعبين دفعة معنوية قوية.

وتابع إسماعيل في تصريحات تليفزيونية: "الجهاز الفني ذاكر الزمالك جيدًا على مدار أسبوع كامل، والسعادة جاءت بسبب تنفيذ تعليمات الجهاز الفني من كل اللاعبين، والفوز تكليل للمجهود".

وأضاف: "أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق، من أبرز اللاعبين في الدوري المصري هذا الموسم وأحد المهاجمين الواعدين، وتلقى عرضًا من ليبيا في بداية الموسم، والأهلي والزمالك طلبوه عن طريق بعض الوكلاء".

واستطرد: "الزمالك أكثر المهتمين بضم أوفا بالإضافة إلى أحمد كالوشا ومحمد حمدي، ولكن لن يتم التفريط في أي لاعب هذا الموسم مهما كانت الإغراءات المادية".

وأكمل إسماعيل: "قد يتم دراسة العروض في نهاية الموسم الجاري، ولكن في الوقت الحالي لا نفكر في هذا الأمر، وحال تلقي محمد حمدي عرضًا من مصر سيكون المطلب المادي أكبر من المطلب حال تلقيه عرض من أوروبا".

واختتم: "زياد طارق جاء للفريق وهو في حالة زيادة وزن ويخوض تدريبات في الوقت الحالي، وسيكون من أفضل اللاعبين وسيظهر بشكل قوي عقب التوقف الدولي".