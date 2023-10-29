مدعي المحكمة الجنائية مستشهدا بالقرآن الكريم: نرفض قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين

عبر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، عن رفضه لقتل المدنيين سواء في فلسطين أو إسرائيل.



وقال خلال مؤتمر صحفي من القاهرة، مساء الأحد، وذلك بعد زيارته لمعبر رفح، إن القرآن الكريم يتضمن أن من قتل شخصا واحدا فكأنما قتل الناس جميعا، وذلك مستشهدا بقوله تعالى: «من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا».



وأضاف أن القرآن تحدث عن الناس جميعا وليس المسلمين فقط.



وأوضح أن إسرائيل ترتكب انتهاكات في حربها مع حركة حماس، ليس فقط على الصعيد الأخلاقي لكن أيضا قانوني.



وأشار إلى أن إسرائيل لديها جيشا مدرب ونظام قوي ومستشارين أقوياء - وفق تعبيره - للتأكد من أن الحرب لا تتعارض مع القانون الدولي.



ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 8005 أشخاص في إحصاء رسمي لكنه غير نهائي.