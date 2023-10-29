قال الإعلامي تامر أمين، إن «قطاع غزة شهد يوم الجمعة ليلة صعبة وسوداء؛ لا ينيرها أو يضيئها سوى قنابل الدم ونور القصف والعدوان والبطش».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء السبت: «ليلة الجحيم للفلسطينيين بامتياز، وليلة العجز للدول العربية والمحيطة بامتياز، والانحياز والصمت الغربي بامتياز».

وأشار إلى أن «العالم أمام مجزرة وفضيحة إنسانية»، منوهًا أن «ما يحدث في غزة فضيحة خاصة للعالم المتقدم الغربي؛ الذي يرضى أن ترتكب في الألفية الثالثة تلك المجزرة الإنسانية في الظلام».

ونوه أن «إسرائيل قطعت كل الخدمات عن غزة؛ الكهرباء والاتصالات والتغطية من الوكالات الدولية والعربية»، معقبًا: «عاوزة تعمل حاجة في الضلمة، لا من شاف ولا من سمع ولا من صور ولا من سجل».

وتوجه بسؤال إلى الدول الغربية والولايات المتحدة وبريطانيا التي تتشدق طوال الوقت بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، قائلًا: «هو في حق بيتاخد في الضلمة؟؟ ولا صاحب الحق صوته عالي وياخده تحت النور والشمس وأمام العالم».

وأكد أن «قطع إسرائيل للكهرباء والاتصالات ومنع التغطية الغربية والعربية في غزة، بمثابة اعتراف إسرائيلي بارتكاب جرائم لا يريد للإعلام أن يوثقها».