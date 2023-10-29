وزير الري يؤكد أهمية الاستمرار في تحسين عملية إدارة الموارد المائية

أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أهمية زيادة الاعتماد على البحث العلمي والاستمرار في تحسين عملية إدارة الموارد المائية.

وقال سويلم، خلال جلسة "الذكاء في إدارة الموارد المائية" ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، إن المركز القومي لبحوث المياه يؤدي دورا مهما في تعزيز البحث العلمي في مجال المياه من خلال ١٢ معهدا تابعا، تتميز بتخصصاتها المختلفة.

كما أكد دور الشباب في تعزيز البحث العلمي وإنجاز العديد من البحوث التطبيقية التي تخدم قضايا المياه وتسهم في مواجهة تحديات المياه في مصر.

وكرّم سويلم، والدكتورة رشا الخولي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، في ختام الجلسة، عددا من الأساتذة المساعدين والباحثين بالمركز على مجهوداتهم وإنجاز العديد من الدراسات البحثية المهمة التي تخدم قضايا المياه.