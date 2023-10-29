منتخب سيدات الكاراتيه يحقق برونزية الفرق في بطولة العالم

حقق منتخب مصر لسيدات الكاراتيه الميدالية البرونزية في منافسات الكاتا فرق ببطولة العالم للكاراتيه في المجر .

وتفوق منتخب مصر على منتخب تركيا بنتيجة 44.0 نقطة مقابل 43.1 نقطة ليحقق الميداية البرونزية.

وكان قد حقق المنتخب المصري ست ميداليات متنوعة في منافسات بطولة العالم في منافسات الفردي، حيث استطاع اللاعبون تحقيق ست ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية وثلاث ميداليات برونزية.

وتضم قائمة لاعبي المنتخب المصري 22 لاعب ولاعبة، حيث تضم قائمة اللاعبين كلًا من: “عمرو علاء حسين في وزن 60 ك، علي محمد الصاوي في وزن 67 ك وجماعي، عبد الله ممدوح في وزن 75 ك وجماعي، يوسف عماد في وزن 84 ك وجماعي، طه طارق في وزن +84 ك وجماعي، عبد الله هشام في جماعي، أحمد رجب المصري في جماعي، عمر أشرف مصطفى في جماعي“.

بالإضافة إلى “صلاح الدين محمد في كاتا فردي رجال، زياد محمد عبد الرحمن في كاتا جماعي رجال، عبد الرحمن هشام في كاتا جماعي رجال، مصطفى محمد الغباشي في كاتا جماعي رجال“.

بينما تضم قائمة اللاعبات كلًا من: “ريم أحمد رمزي في وزن 50 ك، أحلام حمدي في وزن 55 ك وجماعي، نورسين محمد في وزن 61 ك، علا متولي في وزن 68 ك، منة شعبان في وزن +68 ك وجماعي، سهيلة أحمد في كوميتيه جماعي، دهب ياقوت في كوميتيه حماعي، آية هشام في كاتا فردي سيدات وجماعي، أسماء مجدي في كاتا جماعي، ونهى عمرو في كاتا جماعي“.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في المجر عصام الدين عبد الرؤوف، كما يتواجد مع المنتخب خالد عبد الستار المدير التنفيذي للاتحاد، وشعبان عبد الله إداري، ومراد عبد اللطيف رئيس الجهاز.

ويقود المنتخب المصري فنيًا عبد الفتاح عيسى، ومحمد عبد الرحمن مدرب كوميتيه رجال، وهاني شاكر السيد مدرب كوميتيه سيدات، وإبراهيم مجدي مدرب كاتا، والدكتور أحمد الصاوي طبيبًا.