مسئولة أوروبية مرتدية الشال الفلسطيني: إتاحة المياه حق إنساني

قالت فلوريكا فينك هويجر، ممثلة للاتحاد الأوروبي، إن إتاحة المياه حق إنساني، مؤكدة أن المدنيين لا يمكن أن يكونوا هدفا أو دروعا بشرية.

وأضافت هويجر، في افتتاح فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، وهي ترتدي الشال الفلسطيني، أن المياه لا يجب أن تكون سلاحا أو مصدرا للصراع.

كما أشارت إلى أن تغيرات المناخ أفقدت حياة الكثيرين من البشر، والاتحاد الأوروبي لم يعد يحظى بوفرة المياه وأن تقديرات السنوات المقبلة تشير إلى أنها ستشهد جفافا.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيعين مندوبا للمياه في الأمم المتحدة، كما يخطط لإطلاق مبادرة للصمود العام المقبل.

وأشار إلى أهمية الوضع في الاعتبار إعادة استخدام المياه، وكذلك كفاءة الاستخدام نفسه.

كما شددت على أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، وكذلك التعاون العابر للحدود.