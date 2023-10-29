تواصل محكمة جنح عابدين، اليوم الأحد، نظر جلسة محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.



وكشفت تحقيقات النيابة، قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار.



وأشارت التحقيقات إلى أن قوة أمنية من مباحث القاهرة تمكنت من القبض عليه، وتبين أنه مقيم في محافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.



وأضافت التحقيقات أن المتهم اعترف في محضر الشرطة بمزاولته نشاطا تخصص في النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب.



وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقي المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.