ضربة قاصمة لشعبية حزب العمل البريطاني بعد تأييد إسرائيل

تستمر منافسة طويلة وشرسة بين حزبي العمل والمحافظين في بريطانيا، على المقاعد البرلمانية والبلدية، ولكن حزب العمل كثيرا ما استفاد من شعبية الناخبين المسلمين التي يفقدها بعد تصريحات لرئيس الحزب أيد خلالها منع الكهرباء والماء عن قطاع غزة.

وقال عضو بحزب العمل "31 عاما"، إن قضية غزة هي النهاية ما بينه وبين الحزب، مؤكدا أنه لم يعد حزبا صالحا لأصوات المسلمين.

وقال آزار قيوم رئيس إحدى الجمعيات الكبرى الخاصة بشئون المسلمين البريطانيين، إن أصوات المسلمين لن تعد مضمونة لحزب العمل في ما بعد، موضحا أنه بعدما تواصل مع بعض المساجد والجمعيات تبين له الرفض الواسع لسياسة الحزب.

- المسلمون قاعدة شعبية لحزب العمل

20 بلدة من البلديات التي سيطر عليها حزب العمل كانت بدعم من الناخبين المسلمين، وعلى رأسها بلدية هاج هيل في برمنجهام التي يمثل المسلمون 62% من سكانها، بينما تغطي كثير من متاجر ومنازل البلدية أعلام فلسطين، وفقا لـ"الجارديان".

- خسائر الحزب

استقال 29 عضوا من أعضاء الحزب المسلمين منهم ممثلين عن أوكسفورد؛ مما أدى إلى خسارة الحزب بلدياتها.

- الحزب يواجه التعاطف الواسع مع غزة

قال أحد نواب الحزب لـ"الجارديان"، إنه تلقى 750 رسالة مطالبة بدعم وقف إطلاق النار في غزة، مقابل عشرات الرسائل فقط المطالبة بدعم إسرائيل.

وأضاف عضو الحزب، أن ذلك المعدل من الرسائل المطالبة بوقف إطلاق النار غير مسبوق بقضية أخرى.

وأوضح نائب آخر بالحزب، أنه تلقى 1000 رسالة مطالبة بدعم الفلسطينيين، موضحا أن ذلك كان معدل أعلى بـ5 مرات من الرسائل التي تلقاها في أي قضية كبرى.

وأشار أحد نواب الحزب، إلى أن لغة الحزب الرسمية العنصرية التي تستخدم ألفاظ البربرية والحيوانات وغيرها هي ألفاظ متداولة للعنصرية على المسلمين واستخدامها ضد المقاومة الفلسطينية من قبل الحزب يذكر المسلمون بلغة الكراهية المستخدمة ضدهم في بريطانيا.

ويذكر أن صديق خان عمدة لندن، والقيادي الحزبي الشهير أنس سرور وكليهما من حزب العمل، قادا مظاهرة مطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، خلافا للموقف الرسمي لحزب العمل.