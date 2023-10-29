مجلس الوزراء: تخفيف أحمال الكهرباء تدبير مؤقت لترشيد الطاقة

قال المستشار سامح الخشن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن تخفيف أحمال الكهرباء هو تدبير مؤقت لترشيد الطاقة في الفترة الحالية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، على قناة «dmc»، مساء الأحد، أن الأحمال ستعود لطبيعتها مع انخفاض درجات الحرارة.

وأوضح أن تخفيف الأحمال يتم توزيعه على كل أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن دولا كثيرة تلجأ لإجراءات عدة لمواجهة أزمة الطاقة الحالية، موضحا أن أسعار المشتقات النفطية سجلت زيادة بنسبة 100% في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وشدد على أنه لا توجد مشكلة في الوقود، موضحا أن الغاز الذي يتم إنتاجه في مصر يخصص للاستهلاك المحلي بالكامل.

وكان مجلس الوزراء، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من يوم أمس، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق.

وقال إن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة ( الرياح – الشمسية – المائية) فى نفس الفترة عن العام السابق، وهو الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق.