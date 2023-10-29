قررت محكمة جنايات طنطا، اليوم، تأجيل محاكمة الصيدلي "أ. ع. ق" المتهم بقتل زوجته الصيدلانية "م. ال" وابنتيه الصغيرتين "ز" و"ج"، في القضية رقم 16075 لسنة 2023 أول طنطا والتي وقعت في شهر مارس الماضي؛ لطلب المتهم حضور المحامي الأساسي للدفاع عنه في القضية.

وكانت المحكمة، بدأت جلسات محاكمة المتهم في السابع والعشرين من أغسطس الماضي وسط إجراءات أمنية مشددة، بحضور نجل المتهم والمجني عليها، وطالب محامي المجني عليهم، في تصريحات صحفية، عقب الجلسة، بالقصاص من المتهم وتوقيع أقصى عقوبة حيث إنه ارتكب جريمته مع سبق الإصرار والترصد بلا مبرر واضح غير أنه يدعى مروره بضائقة مالية وهو أمر غير منطقي.

وأشار المحامي، إلى أن المتهم ارتكب جريمته وحاول تضليل الشرطة حتى تظهر أنها قضاء وقدر لكن التحقيقات كشفت الحقيقة واعترف بارتكاب جريمته.

وتم التأجيل لشهر سبتمبر الماضي، ونظرا لتغيير هيئة المحكمة تم تأجيل القضية إداريا لجلسة اليوم، وأصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل للمرة الرابعة.