سفير فلسطين بالاتحاد الأوروبي: نأسف على موقف الغرب الضعيف إزاء جرائم الاحتلال

قال السفير الفلسطيني لدى الاتحاد الأوربي، عبد الرحيم الفرا، إن الموقف الغربي لم يرق إلى التوقعات؛ نتيجة الانقسامات الواضحة في المواقف بين الدول الأعضاء الـ 27 وأيضا قادة المؤسسات والمنظمات الأوربية.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي ، المذاع عبر قناة «CBC» مساء السبت، إلى تباين المواقف الأوربية بين الانحياز الكامل لدولة الاحتلال والداعم لفلسطين، إلى جانب مجموعة الوسط التي تطالب بعقد هدنة إنسانية بين الطرفين.

وأعرب عن أسفه إزاء فشل التكتل الإقليمي الأكبر والأهم على مستوى العالم في اتخاذ مواقف صارمة وحازمة تجاه جرائم الاحتلال ضد الفلسطيني، قائلا: «نأسف بشدة على هذه المواقف الضعيفة، التي لا ترقى إلى مستوى مطالبات شعوبها الأوربية التي تنتفض بجميع العواصم الغربية لفلسطين».

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم السبت، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 7703 شهيدا منذ اندلاع الحرب، فيما تشير وكالة «فرانس برس» نقلا عن الوزارة ارتكاب جيش الاحتلال 53 مجزرة خلال القصف العنيف ليلة الجمعة.

واكتفت قوات الاحتلال بشن هجوما جويا عنيفا على شمال وجنوب قطاع غزة طوال ليلة الجمعة، وذلك بعد فشل قواتها في تنفيذ الاقتحام البري وخسارة المعركة البرية أمام عناصر المقاومة.