سرايا القدس تعلن استشهاد قيادي بارز في كتيبة نابلس

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الأحد، استشهاد قيادي بارز في كتيبة نابلس.

ونعت في بيان مقتضب، اليوم، «القائد رسمي فايز عرفات، أحد أبرز قادة كتيبة نابلس، والذي لقى حتفه أثناء دفاعه عن المخيم ونصرةً لغزة ضمن معركة طوفان الأقصى».

وأفادت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأحد، أنها قصفت حشودًا عسكرية شرق رفح بقذائف هاون.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام فلسطينية، تبنت سرايا القدس قصف مستوطنة «نتيف هعسراه» برشقة صاروخية.

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس، أنها استهدفت كلا من تل أبيب وعسقلان وأسدود برشقات صاروخية مكثفة.

كما أعلنت سرايا القدس أنها قصفت آليات لجيش الاحتلال المتوغلة في أقصى شمال غربي قطاع غزة برشقة صاروخية وقذائف هاون من العيار الثقيل.