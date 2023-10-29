ضبط 4 أشخاص حاولوا غسل 55 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص وإحدى السيدات "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى القاهرة والجيزة - لإتجارهم وترويجهم المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ(تأسيس أنشطة تجارية - شراء سيارات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين ب 55 مليون جنيه تقريبا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.