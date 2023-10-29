ضبط 4 أشخاص حاولوا غسل 55 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص وإحدى السيدات "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى القاهرة والجيزة - لإتجارهم وترويجهم المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ(تأسيس أنشطة تجارية - شراء سيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين ب 55 مليون جنيه تقريبا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.