قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إن ما يشهده قطاع غزة في الوقت الحالي أمرٌ لا يمكن استيعابه.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي من القاهرة، مساء الأحد، وذلك بعد زيارته لمعبر رفح: "على شاشات التلفزيون نسمع أصوات أشخاص ليسوا ممثلين لكنهم أطفال وأشخاص حقيقيين وكأننا نشاهد معاناة الماضي مثل أوكرانيا ودارفور أو أصوات الروهينجا أو المعاناة في كابول".



وأشار إلى أن هناك حاجة لفرض القانون، ليس باسمه النظري لكن من خلال تحقيق العدالة.



وشدد على أنه طالب مرارا بإجراء تحقيقات إزاء القضية الفلسطينية بشكل فعال.



ولفت إلى أن أي اعتداء على المدنيين أمر مرفوض، واصفا ما حدث في السابع من أكتوبر بأنها مجازر في إسرائيل.



ونوه بأن الكراهية هي سبب هجمات السابع من أكتوبر، وهي السبب فيما سماها الحوادث الواقعة في غزة حاليا.



ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 8005 أشخاص في إحصاء رسمي لكنه غير نهائي.