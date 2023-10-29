استقرت أسعار الدواجن بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، الأحد، 29 أكتوبر 2023، ليتراوح سعر الكيلو بين 68 و70 جنيها من المزرعة، وفقا لعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.



وبحسب السيد، فإن سعر التجزئة للدواجن البيضاء يتراوح بين 75 و80 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر البانيه بين 180 و190 جنيها، و"الأوراك" بين 76 و81 جنيها.



وذكر السيد أن تلك الأسعار ترتفع عن أسعار مبادرة مجلس الوزراء بنحو يتراوح بين 5 و10 جنيهات، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار خامات الأعلأف خلال الأسبوعين الماضيين، بنسبة تتراوح بين 37.5 و60%.



وأعلن مجلس الوزراء، فى بداية الشهر الحالى، عن مبادرة تخفيض الأسعار وبدء تنفيذها يوم 14 من الشهر نفسه، وتضمنت المبادرة 7 سلع استراتيجية، يتم تخفيض أسعارها بنسبة تتراوح بين 15 و25%، تشمل كلا من الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، بالإضافة إلى الاتفاق مع منتجى الدواجن وبيض المائدة للانضمام إلى المبادرة.



وبحسب أسعار الدواجن والبيض المعلن عنها على الصفحة الرسمية لاتحاد منتجي الدواجن وفقا لمبادرة مجلس الوزراء، فإن كيلو الدواجن من المفترض أن يسجل 65 جنيها، وطبق البيض يسجل 115 جنيها.



وقال السيد إن أسعار البيض تسجل 125 جنيها للطبق من المزرعة، بينما يصل إلى المستهلك بـ140 جنيها على أقل تقدير، لافتا إلى أن هناك مبالغة في هامش الربح الذي يضعه الحلقات الوسيطة.