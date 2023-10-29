ماكرون وسوناك يشددان على أهمية المساعدات الإنسانية إلى غزة

بحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد، الحاجة إلى المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، والمخاوف من تصعيد أوسع للصراع في الشرق الأوسط.

ووفقا لقصر الإليزيه، أكد ماكرون وسوناك، دعمهما لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في إطار قانون الحرب والقانون الدولي.

كما بحثا جهود تحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، وفقا لبيان للحكومة الفرنسية.

وتعهد الزعيمان الأوروبيان بالعمل معا لضمان إيصال الأغذية والوقود والمياه والأدوية إلى المدنيين في غزة، ومساعدة الرعايا الأجانب على الرحيل من القطاع الساحلي المحاصر، حسبما أفادت متحدثة باسم الحكومة البريطانية.

وقالت المتحدثة إن لدى الجانبين هواجس حيال مخاطر اتساع رقعة الصراع في أنحاء المنطقة، لا سيما في الضفة الغربية. وشهدت الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل أعمال عنف متزايدة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقالت إنه لايتعين نسيان مستقبل المنطقة على الأجل البعيد، لا سيما الحاجة إلى حل الدولتين.

وأضافت المتحدثة أن حماس التي تتولى السلطة في غزة، لا تمثل الفلسطينيين العاديين ويجب ألا تقوض همجيتها التطلعات الشرعية للشعب الفلسطيني.

ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية خانقة جراء قيام إسرائيل بقطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود والأغذية إضافة إلى شن غارات جوية مكثقفة على القطاع ردا على قيام حماس في السابع من الشهر الجاري بعملية "طوفان الأقصى" التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحام بلدات جنوب إسرائيل واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع.

وخلف القتال بين حماس وإسرائيل آلاف القتلى والمصابين لدى الجانبين