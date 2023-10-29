مدير مستشفى القدس بغزة: تهديدات القصف مستمرة رغم قرار المحكمة العليا الإسرائيلية

أفاد بشار مراد مدير مستشفى القدس في قطاع غزة، بتلقي اتصالات ورسائل مستمرة من جيش الاحتلال لإخلاء المستشفى تمهيدا لقصفه.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، على قناة «dmc»، مساء الأحد، إن إخلاء المستشفى أمر مستحيل كونه يضم أكثر من 14 ألف نازح و80 جريحا و10 حالة في العناية المركزة و100 مصاب يتابعون في المستشفى وموجودين بين النازحين.

وأضاف أنهم كانوا قد تواصلوا مع منظمة حقوقية تعمل داخل إسرائيل، لتقديم التماس أمام في المحكمة العليا لعدم استهداف المستشفى.

وأشار إلى أن المحكمة أصدرت قرارا بعدم استهداف المستشفى، إلا أن جيش الاحتلال واصل تهديداته في هذا الصدد.

وفيما جدّد التأكيد على استحالة تنفيذ عدم الإخلاء، فقد شدد على أن الكوادر الطبية ملتزمة بالبقاء في أماكنها ومواصلة أداء دورها.

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا شاملة على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 8005 أشخاص في إحصاء رسمي لكنه غير نهائي.

وكان مساء الجمعة، وقتا رهيبا على مواطني غزة بعدما تعرضوا لغارات هي الأعنف، مع قطع الاتصالات والإنترنت ما جعل القطاع منعزلا عن العالم.