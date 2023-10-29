أفاد مراسل قناة «الجزيرة» إلياس كرام، بإطلاق دفعة صاروخية من غزة باتجاه المواقع والبلدات الإسرائيلية، مشيرًا إلى دوي صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى.

وأشار إلى أن صفارات الإنذار دوت للمرة الأولى في مدينتي رعنانا وكفار سابا شمال تل أبيب، للمرة الأولى منذ بداية المواجهة بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والمقاومة الإسلامية في غزة.

ونفى تلقيه أنباء حول سقوط صواريخ في المدينتين الإسرائيليتين، منبها في الوقت نفسه، إلى ورود أنباء أولية عن سقوط بعض الصواريخ في مناطق مأهولة بالضفة الغربية المحتلة.

وتابع: «مدى الصواريخ يتراوح ما بين 80 إلى 90 كم إلى الشمال الشرقي لمدينة تل أبيب»، مشيرًا إلى اعتراض 3 منها في منطقة تل أبيب الكبرى.

وأضاف: «ننتظر بلاغات من الإسعاف الإسرائيلي عن وقوع إصابات في صفوف الإسرائيليين، جراء الدفعة الصاروخية الكبيرة وفي اتجاهات متعددة».