الرئيس الإيراني: إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء وتدفع دولا أخرى للدخول في الصراع

حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، من أن أعمال جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تجاوزت الخطوط الحمراء، وسوف تدفع دولا أخرى للدخول في الصراع.



وقال رئيسي في حوار مع شبكة الجزيرة: "جرائم الكيان الصهيوني، على الصعيد الإنساني والعسكري، تجاوزت الخطوط الحمراء مما قد يضطر الجميع للتحرك".



وجاءت تصريحات رئيسي مماثلة لتحذيرات سابقة من القيادة العسكرية والسياسية الإيرانية لإسرائيل والولايات المتحدة منذ تنفيذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الجاري.



وكان المرشد الأعلى علي خامنئي، أشاد بمنفذي العملية، ولكنه نفى اشتراك إيران المباشر في التخطيط لها.