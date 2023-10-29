الفرا: هناك دول بالاتحاد الأوروبي ترى أن الاجتياح البري سيكون مجزرة تاريخية

قال عبدالرحمن الفرا، سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، إنه لا يمتلك أي معلومات بشأن الاجتياح البري على قطاع غزة.

وأوضح خلال مداخلة عبر تقنية «سكاي»، لبرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن هناك دولا في الاتحاد الأوروبي يرون أن الاجتياح البري سيكون مجزرة تاريخية، مشددا على أنه لابد من عقد القمة العربية في أقرب وقت ممكن، في ظل التطورات الحالية في قطاع غزة وتصاعد العمليات العسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى المجازر التي ترتكبها إسرائيل أمام أعين كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لافتا إلى أنه لابد من أن تحاسب المحكمة قادة إسرائيل على جرائمها.

وذكر أن إسرائيل تريد قصف المساعدات الإغاثية المتجهة إلى قطاع غزة، لافتا إلى أن الدمار والمجازر الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة موثقة على الهواء مباشرة، إلى جانب ضرورة استماع دولة الاحتلال إلى صوت 121 دولة لوقف الإبادة الجماعية.

ولفت إلى أن المظاهرات الحاشدة في عواصم دول العالم أدت إلى تغيير بعض المواقف لعدد من الدول تجاه القضية الفلسطينية، موضحا أن الحرب التي شنتها أمريكا في غزة موجهة إلى الشعب الفلسطيني.

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا شاملة على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 8005 أشخاص في إحصاء رسمي لكنه غير نهائي.

وكان مساء الجمعة، وقتا رهيبا على مواطني غزة بعدما تعرضوا لغارات هي الأعنف، مع قطع الاتصالات والإنترنت مع جعل القطاع منعزلا عن العالم.