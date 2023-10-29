مسئول بالرئاسة التركية: الشعب أعلن للعالم أنه لن يترك فلسطين وحدها

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن الشعب التركي أعلن للعالم أنه لن يترك فلسطين وحدها.

ونقلت وكالة أنباء "الاناضول" التركية اليوم الأحد، عن ألطون قوله عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، خلال "تجمع فلسطين الكبير" في إسطنبول، أعلنوا "إنهم لن يتغافلوا عن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الأبرياء".

وقال: "أظهر شعبنا بشكل لا ينسى دعمه وروح تضامنه مع أشقائنا الفلسطينيين، وأعلنا للعالم خلال تجمع فلسطين الكبير بإسطنبول أننا لن نترك فلسطين وحدها"، موضحا أن بلاده "بذلت كل ما في وسعها من أجل إرسال المساعدات الإنسانية (إلى غزة) والوصول إلى اتفاق هناك".

وأضاف: "إلا أن إصرار الجانب الإسرائيلي على العنف يظل أكبر عقبة أمام جهودنا، ومع الأسف نرى أنهم ضمن جهود التطهير العرقي فقط في غزة".

ودعا العالم إلى النهوض واتخاذ إجراءات مشتركة ضد دولة الاحتلال، مضيفا أن "تصويت الأمم المتحدة يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، ويظهر أن إسرائيل أصبحت معزولة في أعين المجتمع الدولي".

وأشار إلى أن "أولئك الذين يحمون إسرائيل باستخدام حق النقض في مجلس الأمن الدولي يجب أن يخجلوا من تواطؤهم ودعمهم لحرب إسرائيل ضد المدنيين، وسنواصل الضغط من أجل وقف إطلاق النار وسنبقي أبوابنا مفتوحة أمام المبادرات الدبلوماسية".

يذكر أن إسطنبول شهدت أمس السبت إقامة فعالية "تجمع فلسطين الكبير"، بمشاركة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وبحضور آلاف المواطنين، من أجل التعبير عن تضامنهم مع فلسطين وتنديدا بهجمات الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين.