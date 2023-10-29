وزيرة الصحة الفلسطينية: وضع مستشفى القدس مقلق في ظل وجود المواطنين بمحيطها

أبدت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، قلقها من الوضع بمستشفى القدس والمسجد المحيط لها، ووجود المواطنين في مناطق محيط المستشفى.

وأعربت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامي خيري رمضان، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، عن أملها في عدم تكرار ما حدث للمستشفى المعمداني مرة أخرى، مشددة على ضرورة توفير الحماية للمستشفيات والمراكز الصحية بموجب القانون الدولي.

وذكرت أنهم لا يستطيعون الوصول إلى قطاع غزة إلا بتصريح من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، معقبة: «ليس لدينا إمكانية للدخول إلى قطاع غزة مع الحرب الدائرة، ونمارس مهامنا في إدارة الأمور عبر التليفونات مع باقية الزملاء».

وناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، بضرورة وجود تحرك عربي دولي؛ لضمان عدم تعرض المستشفيات في قطاع غزة، للتدمير كما فعلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مع مستشفى المعمداني.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مُحيط مستشفى القدس في غزة.

وفي وقت سابق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنها «تلقت تهديدات شديدة اللهجة من قبل قوات الاحتلال، بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس كونه سيتم قصفه».

وكتبت في تدوينه عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، إن «محيط مستشفى القدس يشهد منذ ساعات الصباح، غارات متواصلة أدى إلى تدميرها بالكامل».