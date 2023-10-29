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قال تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي، إن حديثه مع اللاعبين بين شوطي مباراة الزمالك كان له دور كبير في انتعاش الفريق خلال الشوط الثاني.

وكان فريق الزمالك قد خسر أمام نظيره إنبي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب مساء الجمعة، في الدوري الممتاز.

وأضاف تامر في تصريحات تليفزيونية:"ثقتي كانت كبيرة في اللاعبين، ودرسنا الزمالك جيدا ولم أغير طريقة لعبي في المباراة، وفرضنا أسلوبنا منذ البداية".

وواصل :"البلعوطي لم يظهر في أي فرصة خطيرة خلال اللقاء، وهذا أمر إيجابي كبير".

وبسؤاله عن رأيه في مباراة الأهلي وصن داونز :"أتوقع تأهل الأهلي على حساب صن داونز".