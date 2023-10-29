متحدث حماس في غزة: العدو يمارس إبادة ضد شعبنا بهدف إنهاء الوجود الفلسطيني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الناطق باسم حركة حماس بغزة حازم قاسم، إن «العدو الإسرائيلي يمارس إبادة ضد شعب فلسطين في غزة؛ بهدف إنهاء الوجود الفلسطيني».

وبحسب ما نشرته وكالة «شهاب»، صباح الأحد، دعا «قاسم» إلى بذل جهد حقيقي لفتح المعبر لإدخال مساعدات وإخراج الحالات الصعبة للعلاج بالخارج.

وأشار إلى أن «الاحتلال يبيع الوهم لأهالي الأسرى»، معقبًا: «الاحتلال يتظاهر بأنه غير مهتم بملف الأسرى؛ لكنه سيضطر للتعامل معه في آخر المطاف».

وأكد الناطق باسم حركة حماس بغزة أن «هناك حالة صمود واستبسال لدى المقاومة في الدفاع عن الأرض».

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن العشرات استشهدوا وأصيب المئات فجر اليوم الأحد بقصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الوكالة إن عشرات الفلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في مخيم الشاطئ غرب غزة، تم انتشال عدد منهم وما زال آخرون تحت الأنقاض.

وأضافت أن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلا مأهولا في حي تل الهوا غرب غزة مكونا من 6 طوابق ما أوقع شهداء وجرحى.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلية عمليات برية في غزة، اليوم الأحد، فيما وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمرحلة الثانية من الحرب المستمرة منذ 3 أسابيع.

وواجه سكان غزة المحاصرون انقطاعا شبه كامل للاتصالات والإنترنت، مع إلقاء الطائرات الحربية الإسرائيلية قنابل ودخول قواتها ومدرعاتها إلى القطاع، مع إشارة قادة الاحتلال إلى أنهم يستعدون لهجوم بري موسع.