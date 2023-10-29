قائمة شرف بأسماء 34 صحفيا فلسطينيا استشهدوا في العدوان الإسرائيلي على غزة

استعرض الفيلم التسجيلي القصير الذي عرض خلال حفل تأبين الصحفيين الشهداء بفلسطين وعائلاتهم، أسماء الصحفيين الذي استشهدوا خلال حرب الإبادة وجرائم الحرب التي يتعرض لها الشعب الفلسطينين، علي يد جيش الاحتلال الصهيوني،

وننشر أسماء 34 صحفيا شهيدا خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مؤخرا، وهم:

1- سلمي مخمير

2- دعاء شرف

3- محمد الصالحي

4- إبراهيم لافي

5- محمد جرغون

6- أسعد شملح

7- سعيد الطويل

8- هشام النواجحة

9- محمد أبو رزق

10- عائد من النجار

11- محمد أبو مطر

12- رجب النقيب

13- أحمد شهاب

14- عبد الرحمن شهاب

15- حسام مبارك

16- هاني المدهون

17- عصام بهار

18- محمد بعلوشة

19- عبد الهادي حبيب

20- على سليمان

21- أنس أبو شمالة

22- سميح النادي

23- محمود أبو ظريفة

24- محمد علي

25- إيمان العقيلي

26- محمد عماد ليد

27- أحمد مسعود

28- رشدي السراج

29- محمد الحسني

30- سائد حلبي

31- جمال الفقعاوي

32- أحمد أبو مهادي

33- ياسر أبو ناموس

34- خليل أبو عاذرة

ويقام الحفل في قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع، تحيى خلاله نقابة الصحفيين بطولة الزملاء فى فلسطين، الذين يصرون على مواصلة العمل، وأداء واجبهم المهنى والوطنى فى نقل الحقيقة تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيونى، وفى ظروف شديدة القسوة، بينما تستهدفهم هم وعائلاتهم ومنازلهم آلة حرب وحشية فى واحدة من أبشع جرائم الحرب بحق الصحفيين.



