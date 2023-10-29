قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن ما تفعله قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة جريمة، ومخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة.

وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن القانون الدولي به شق يطلق عليه القانوني الدولي الإنساني، والذي يتضمن 4 اتفاقيات تعرف باتفاقيات جنيف الأربعة، موضحا بأنه هذه الاتفاقيات اعتمدت بعد الحرب العالمية الثانية، حتى تكون معيارا إنسانيا لأي حرب تندلع بعد ذلك.

وفيما يتعلق بمسألة التهجير القسري للفلسطينيين، أكد أن موقف مصر صلب في هذا الشأن، لافتا إلى أن الفلسطينيين فهموا الدرس من 1948 ولذا هم متمسكون بأرضهم ولن يتخلوا عنها أو يرحلون إلى غيرها.

وأوضح أنه لا يحق للمحتل نقل السكان في الدولة الواقعة تحت الاحتلال أو طردهم خارج حدود بلدهم وهذا معناه التهجير القسري، منوها بأنه لا يحق للدولة المحتلة أن تأتي بسكانها وتجعلهم مقيمين في الدولة التي تحتلها وهذا هو الاستيطان، وذلك وفقا لاتفاقيات جنيف.

ولفت إلى أن وضع الاحتلال الإسرائيلي كان مزريا يوم 7 أكتوبر وما حدث كان هزيمة وانكسارا، مؤكدا أن الكل مؤمن بأنه سيأتي يوم ويكون هناك حل سياسي للقضية الفلسطينية، ولكن ألن الجانب الإسرائيلي لا يريد هذا وبعض الدول لا تريد إغضابه ولكنها متضررة من هذا الأمر.

وشدد على أن حديث إسرائيل وزعمها بالقضاء على حماس واقتلاعها هو مجرد كلام فارغ ولا يرقى لمستوى المسئولية والحدث وإلا كانت فعلت ذلك الأمر منذ سنوات.

https://www.youtube.com/watch?v=6VcGEinFyTM