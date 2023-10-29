تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مُحيط مستشفى القدس في غزة.

وأعرب مدير مستشفى القدس الدكتور بشار مراد، عن تخوفه الكبير من اقتراب القصف الإسرائيلي من محيط المستشفى، مناشدًا الجميع التدخل لوقف وقوع كارثة حقيقية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لقناة «الجزيرة»، إن «قوات الاحتلال اتصلت بعدد من النازحين المتواجدين داخل أروقة المستشفى، وطلبت منهم ضرورة الإخلاء».

وأشار إلى أن قصف المناطق القريبة من المستشفى والأجزاء الخارجية له يتسبب في انفجارات عديدة؛ بسبب وجود محطات توليد الأكسجين ومولدات الكهرباء.

ونوه أن «الأمر ينذر بكارثة كبيرة في صفوف المواطنين والنازحين والمرضى والجرحى المتواجدين داخل مستشفى القدس»، قائلًا إن المستشفى يأوي 14 ألف مواطن إلى جانب مرضى العناية المركزة.

ولفت إلى أن «الانفجارات أدت إلى هلع كبير داخل المستشفى»، معقبًا: «نناشد الجميع التدخل لعدم استهداف محيط المستشفى، هناك 14 ألف مواطن والمرضى والطواقم الطبية.. نحن سلمنا أمرنا لله، وأحمل الاحتلال المسئولية لأن المكان محمي بناء على اتفاقية جنيف».

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن التقارير الواردة من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والتي تفيد بتلقيهم تهديدات لإخلاء مستشفى القدس في غزة، «تثير القلق البالغ».

وجدد التأكيد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، أنه «من المستحيل إخلاء المستشفيات المليئة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر».

وشدد على «أهمية حماية الرعاية الصحية دائمًا بموجب القانون الإنساني الدولي».

وفي وقت سابق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنها «تلقت تهديدات شديدة اللهجة من قبل قوات الاحتلال، بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس كونه سيتم قصفه».

وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، إن «محيط مستشفى القدس يشهد منذ ساعات الصباح، غارات متواصلة أدى إلى تدميرها بالكامل».