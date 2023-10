شوط أول سلبي بين الأهلي وصن دوانز

انتهى الشوط الأول لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي على ملعب لوفتس فيرسفيلد عصر اليوم الأحد بالتعادل السلبي ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي.

الشوط الأول كانت متوازنا وانحصر اللعب في وسط الملعب مع تفوق صن داونز في السيطرة على الكرة وبناء الهجمات.

ولم تظهر خطورة الأهلي في الشوط الأول على عكس صن داونز الذي بادر بالهجوم طوال الشوط.

وكان التهديد الأول في الدقيقة 23 بعد تسديدة قوية أرضية من لاعب صن داونز لكنها مرت بجوار مرمى محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 30 كانت الفرصة الأبرز في الشوط الأول بعدما أرسل لاعب صنداونز عرضية داخل منطقة جزاء الأهلي قابلها أوبري موديبا برأسه في المرمى وتصدى لها الشناوي لتخرج إلى ركنية .

وفي الدقيقة الثالثة من وقت الضائع كاد محمد عبد المنعم أن يكلف الأهلي هدفا بعدما ماطل في تشتيت الكرة وضغط عليه لاعب صن داونز لإحراز هدف التقدم قبل أن يخرج الشناوي الكرة إلى وسط الملعب لينتهي الشوط بالتعادل بين الفريقين بدون أهداف.

